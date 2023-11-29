中職／雄鷹首次洋將測試會 廣島、巨人退役好手都來了

台鋼雄鷹隊將於明年登上一軍戰場，除了藉由實戰持續累積經驗，也不斷透過各種方式補強戰力，擴編選秀剛結束，洋將也是明年球季重點，亞洲冬季棒球聯盟找來4名投手洋助人，除了增強投手戰力，也納入作為明年一軍外籍洋將評估。

雄鷹領隊劉東洋、總教練洪一中、投手教練横田久則本月赴日在日職戰力外測試會觀察選手，今天則在高雄國慶球場舉辦隊史首次洋將測試會，持續找尋明年一軍外籍選手戰力，雄鷹教練團全員到齊，日本隊總教練井端弘和、投手教練吉見一起也到場參與。

這場洋將測試會共有11名選手參加，包含8名投手、3名野手，其中投手行木俊、捕手廣畑壘具有日職經驗，曾效力廣島、巨人隊，行木俊才剛參加戰力外測試會，因為雄鷹投手助理教練福永春吾是獨立聯盟前輩，收到測試會訊息後決定報名參加。

行木俊談到自身優勢，他說：「我的型態就是強力直球，可以取得好球數，靠直球來跟打者對決。」

廣畑壘受到前兄弟象隊投手小林亮寬照顧，「他有問要不要來台灣試試看，聽到後覺得也是個出路，所以決定來參加。」捕手、外野、一壘都能守，主要以捕手為主，他說：「印象來說日本投手在台灣比較容易被接受，如果能以日本野手身分在台灣發展，我覺得是榮幸也是挑戰，想挑戰看看能不能成為中職第1個日本人捕手。」

這兩名日本選手都是第2次來到台灣，初次來台經驗都是高中畢業旅行，報名洋將測試會選手飄洋過海來台追夢，希望透過實戰測試再度站上職棒舞台，與雄鷹並肩作戰。

冬季聯盟已經在25日開幕，雄鷹首次參戰，邀請井端弘、吉見一起來台，兩人首站來到國慶球場參與洋將測試會，去年曾擔任雄鷹客座內野守備教練的井端弘和表示：「去年也是差不多這個時間來台，在接下日本隊監督前，就有預定會來這邊，就算當了總教練，也一定要來看雄鷹選手成長的樣子。」

吉見一起將於冬盟期間擔任雄鷹客座投手教練，球團期待借重其選手時期技術經驗，以及退役後擔任教練豐富資歷，傳承給雄鷹投手，為明年登上一軍戰場打下穩固且深厚基礎。