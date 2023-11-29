日職／ 機率只有1.7%！59人參加聯合測試會僅1人獲合約

日本職棒11月15日進行12球團聯合測試會，包含我國好手張奕等59名選手參加，截自昨天為止，竟只有前歐力士投手吉田凌受青睞，獲得羅德隊開出的育成合約。

據日媒《Full-Count》報導，去年有49名戰力外選手參加聯合測試會，共4人獲得新合約；今年59人參加，只有吉田凌獲得合約，機率僅1.7%。

前歐力士選手中川拓真與前橫濱隊投手加藤大等人都轉戰日本獨立聯盟。前橫濱左投笠原祥太郎則加盟中職台鋼雄鷹隊。

張奕被西武獅戰力外後，也參加測試會，總共投3打席，有1次三振和2次保送，最快球速為148公里。張奕沒獲日職球隊青睞後，決定返台打球，目前正隨台鋼雄鷹練球，為明年中職季中選秀會做準備。