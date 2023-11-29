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中職／古林睿煬被注意到了 美職球探：有魅力的素材

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
壓制日本隊的古林睿煬也被大聯盟球探注意到了 圖／中職提供
壓制日本隊的古林睿煬也被大聯盟球探注意到了 圖／中職提供

暌違6年重新舉辦的亞洲棒球冠軍爭霸賽今年在日本舉行，不少亞洲年輕球員在此舞台嶄露頭角，大聯盟球探紛紛到場觀察，壓制日本隊的古林睿煬也被注意到了，球探認為他是「非常有魅力的素材」。

日本媒體集英社所屬的雜誌「Sportiva」採訪亞冠賽到場的美職球探，點名關注的亞洲球員名單，日本方面包含今井達也、隅田知一郎，南韓則是文東珠受到矚目，台灣投手則有古林睿煬被點名。

古林睿煬在對日本武士隊一戰先發登板，一度投出16上16下，合計6.2局僅丟掉1分，被擊出3支安打，另有2次三振、沒有保送，報導中指出，一名美聯球探表示：「台灣王牌古林睿煬，我們有在追蹤。」

該名球探表示，古林睿煬在亞冠賽的球威，比亞運時期還要更好，更能夠去掌控打者，「只不過這是類似季後賽的比賽，不能完全當作參考，但他投得比平常更好。」

只不過球探也指出，古林睿煬的一大隱憂是過往的傷病史，高中畢業時沒能前往美職挑戰，就是因為有傷勢疑慮，「即使如此，他還是很有魅力的素材。」

古林睿煬 亞冠賽

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