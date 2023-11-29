中職／古林睿煬被注意到了 美職球探：有魅力的素材
暌違6年重新舉辦的亞洲棒球冠軍爭霸賽今年在日本舉行，不少亞洲年輕球員在此舞台嶄露頭角，大聯盟球探紛紛到場觀察，壓制日本隊的古林睿煬也被注意到了，球探認為他是「非常有魅力的素材」。
日本媒體集英社所屬的雜誌「Sportiva」採訪亞冠賽到場的美職球探，點名關注的亞洲球員名單，日本方面包含今井達也、隅田知一郎，南韓則是文東珠受到矚目，台灣投手則有古林睿煬被點名。
古林睿煬在對日本武士隊一戰先發登板，一度投出16上16下，合計6.2局僅丟掉1分，被擊出3支安打，另有2次三振、沒有保送，報導中指出，一名美聯球探表示：「台灣王牌古林睿煬，我們有在追蹤。」
該名球探表示，古林睿煬在亞冠賽的球威，比亞運時期還要更好，更能夠去掌控打者，「只不過這是類似季後賽的比賽，不能完全當作參考，但他投得比平常更好。」
只不過球探也指出，古林睿煬的一大隱憂是過往的傷病史，高中畢業時沒能前往美職挑戰，就是因為有傷勢疑慮，「即使如此，他還是很有魅力的素材。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言