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巨人軍來台／大巨蛋比賽 門票800元起跳

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」門票預定在12月12日中午12時於udn售票網開賣，主辦單位聯合數位文創於今天公布全區票價，票價最高3380元、最便宜800元。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」門票預定在12月12日中午12時於udn售票網開賣，主辦單位聯合數位文創於今天公布全區票價，票價最高3380元、最便宜800元。圖／聯合數位文創提供

「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將在明年3月2、3日於台北大巨蛋登場，門票預定12月12日中午12時在udn售票網開賣，主辦單位聯合數位文創昨天公布全區票價，票價最高3380元、最便宜800元。

台北大巨蛋將在12月3日迎接首場正式賽事，中華、南韓進行亞洲錦標賽開幕戰，目前開放1萬7千席，掀起搶票熱潮。「完整體」的台北大巨蛋明年3月登場，讀賣巨人隊是日本歷史最悠久、戰績最輝煌的職棒球團，適逢成軍90周年，將以全一軍陣容來台交流，進行兩場海外試合，分別是3月2日出戰中信兄弟隊、3月3日對上樂天桃猿隊，兩場比賽票房有望破8萬人。

聯合數位文創公布，凡購買3380元門票者，進場後憑票券可獲贈全球獨家「應援法披」，所有購票者都有機會獲得入場贈品「應援小方巾」，限量1萬條、送完為止。

兩項贈品設計都採用巨人代表色「橘色」，運用日式應援團的獨特元素進行設計，結合台北大巨蛋的插圖意象，為巨人90周年台灣試合留念，兩項贈品皆為賽事限定，相當具有收藏價值。

大巨蛋 贈品 讀賣巨人 樂天桃猿 中信兄弟

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