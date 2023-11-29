亞錦賽／中韓戰 保留千席明午線上賣

台北大巨蛋12月3日將辦亞錦賽開幕戰，首場上演中華對韓國，上周一開放搶票隨即遭秒殺，3千席昨中午開放搶票，但開放不到一分鐘票就被搶光，原訂保留1千張現場開賣，主辦單位擔憂當天造成大量人潮搶票，甚至漏夜排隊，改於明天中午12點開放線上售票。

亞錦賽於台北大巨蛋、洲際棒球場、新莊棒球場進行，台北大巨蛋上演「中韓大戰」傳統好戲，成為球迷首選入場賽事，24日中信卡友優先的3千張、25日全面開賣1萬張都被秒殺，北市府、遠雄巨蛋公司和中華棒球協會討論後，決定加開4000席外野票。

外野3000張門票昨中午12點開放線上售票，系統瞬間湧入2萬0491人，迅速售罄；而原保留1000張擬於12月3日現場購票名額，因考量此次購票熱烈超乎預期，為避免民眾現場大排長龍衍生諸多不便，甚至產生安全疑慮，因此取消現場購票。

昨中午售票秒殺後，北市府、拓元售票系統、遠雄巨蛋公司、棒協昨實地至大巨蛋球場勘查現場購票規畫，體育局長王泓翔表示，原本規畫現場購票，但發現網路搶票比預期中踴躍，憂心當天若開放現場購票，可能會有漏夜排隊、民眾占位等問題，為保障民眾安全，經過討論後決定改成線上購票。

對於有黃牛疑慮，遠雄表示，提醒民眾切勿相信不明網站與平台交易，避免財物及個資受損，保障觀賽品質與權益。體育局長王泓翔也表示，市府也會要求警方嚴加查緝，若被抓到將依「社維法」移送，決不寬貸。

主辦社維法業務警官說，黃牛定義就是轉售票價明顯高於原價，黃牛可能會要求買票者以點數、有價物品等交換，若價值遠高於原售價，也有可能被認定是黃牛。