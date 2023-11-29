聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／中韓戰 保留千席明午線上賣

聯合報／ 記者陳宛晶洪子凱／台北報導
亞錦賽中韓戰原保留1000張擬於12月3日現場購票，為避免民眾現場大排長龍衍生諸多不便，取消現場購票，改於明天中午12點開放線上售票。本報資料照片
亞錦賽中韓戰原保留1000張擬於12月3日現場購票，為避免民眾現場大排長龍衍生諸多不便，取消現場購票，改於明天中午12點開放線上售票。本報資料照片

台北大巨蛋12月3日將辦亞錦賽開幕戰，首場上演中華對韓國，上周一開放搶票隨即遭秒殺，3千席昨中午開放搶票，但開放不到一分鐘票就被搶光，原訂保留1千張現場開賣，主辦單位擔憂當天造成大量人潮搶票，甚至漏夜排隊，改於明天中午12點開放線上售票。

亞錦賽於台北大巨蛋、洲際棒球場、新莊棒球場進行，台北大巨蛋上演「中韓大戰」傳統好戲，成為球迷首選入場賽事，24日中信卡友優先的3千張、25日全面開賣1萬張都被秒殺，北市府、遠雄巨蛋公司和中華棒球協會討論後，決定加開4000席外野票。

外野3000張門票昨中午12點開放線上售票，系統瞬間湧入2萬0491人，迅速售罄；而原保留1000張擬於12月3日現場購票名額，因考量此次購票熱烈超乎預期，為避免民眾現場大排長龍衍生諸多不便，甚至產生安全疑慮，因此取消現場購票。

昨中午售票秒殺後，北市府、拓元售票系統、遠雄巨蛋公司、棒協昨實地至大巨蛋球場勘查現場購票規畫，體育局長王泓翔表示，原本規畫現場購票，但發現網路搶票比預期中踴躍，憂心當天若開放現場購票，可能會有漏夜排隊、民眾占位等問題，為保障民眾安全，經過討論後決定改成線上購票。

對於有黃牛疑慮，遠雄表示，提醒民眾切勿相信不明網站與平台交易，避免財物及個資受損，保障觀賽品質與權益。體育局長王泓翔也表示，市府也會要求警方嚴加查緝，若被抓到將依「社維法」移送，決不寬貸。

主辦社維法業務警官說，黃牛定義就是轉售票價明顯高於原價，黃牛可能會要求買票者以點數、有價物品等交換，若價值遠高於原售價，也有可能被認定是黃牛。

大巨蛋 黃牛 北市

延伸閱讀

亞錦賽／邱智呈首度踏入台北大巨蛋 第一印象全壘打牆很遠

亞錦賽／徐若熙預計扛中韓戰先發 點大巨蛋投手丘落差

黃牛溫床?亞錦賽門票喊到1萬4..消保官：Viagogo爭議多

體育資源整合 北市大、國體大、台體大簽約締結聯盟

相關新聞

巨人軍來台／大巨蛋比賽 門票800元起跳

「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」將在明年3月2、3日於台北大巨蛋登場，門票預定12月12日中午12時在ud...

亞錦賽／中韓戰 保留千席明午線上賣

台北大巨蛋12月3日將辦亞錦賽開幕戰，首場上演中華對韓國，上周一開放搶票隨即遭秒殺，3千席昨中午開放搶票，但開放不到一分...

中職／台鋼雄鷹擴編 選進4投1野

台鋼雄鷹隊昨天透過擴編選秀取得5塊重要的戰力拼圖，選進4名投手、1名外野手，中信兄弟隊陳文杰從去年首波擴編就被熱烈點名，...

冬盟／悍將包辦中職聯隊4分 陳致語追平轟率中華隊開胡

中華培訓隊今天在冬季聯盟迎接首勝，7局下陳致語先敲追平陽春砲、鄭俊瑋敲超前安打，終場以5：4力克中職聯隊，中華培訓隊在3...

徐生明盃／龜山奪第6冠 余家睿獲功勞獎

徐生明盃少棒賽冠軍戰桃園龜山國小與北市東園國小交手，龜山先發投手賴承希5局無責失分好投，捕手余家睿攻守有表現，以7比1奪...

徐生明盃／韓國順天南山奪季軍 教頭神似高國輝

徐生明盃少棒賽韓國順天南山隊今天4強不敵北市東園，季軍戰與新竹市關東國小交手以13比4奪下季軍；順天南山隊總教練孟鎮國神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。