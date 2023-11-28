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冬盟／悍將包辦中職聯隊4分 陳致語追平轟率中華隊開胡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華培訓隊陳致語敲出追平陽春砲。圖／中華職棒提供
中華培訓隊陳致語敲出追平陽春砲。圖／中華職棒提供

中華培訓隊今天在冬季聯盟迎接首勝，7局下陳致語先敲追平陽春砲、鄭俊瑋敲超前安打，終場以5：4力克中職聯隊，中華培訓隊在3連敗後收下第1勝，中職聯隊則是吞下第1敗。

中職聯隊先發投手為富邦悍將隊去年第二指名的潘奕誠，投4局失2分（責失1分），雖僅被敲2安打，但出現4次四壞保送。

中職聯隊全場8安打、攻下4分，悍將打者包辦6支、4分打點，3局上葉子霆一壘打、蔡佳諺三壘打各掃回1分打點。4局上豊暐在兩出局、一壘有人的打席敲出二壘打送回隊友，5局上「悍將連線」更是連得徹底，周佳樂和葉子霆相繼敲安攻占一、三壘，蔡佳諺補上高飛犧牲打再度建功。

中職聯隊4：3領先在7局下失守，李嘉祥登板釀出危機，第1球就被陳致語掃出追平陽春砲、連3打席讓打者上壘，雖連賞2K，還是過不了鄭俊瑋這一關，被敲出安打掉分，中華培訓隊反倒取得5：4領先。

中職聯隊9局上的最後反攻，葉子霆靠失誤站上二壘，但無法再進一步，中華培訓隊以1分之差守下勝利。

中職 富邦悍將

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