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亞錦賽／先發投手有規劃 曾仁和可能抗日

中央社／ 台北28日電
曾仁和。中央社
曾仁和。中央社

備戰亞洲棒球錦標賽台灣隊今天安排練球，總教練郭李建夫對先發投手安排已經有規劃，徐若熙先發抗韓，張景淯、賴延峰設定預賽先發，曾仁和可能是複賽抗日先發投手。

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台灣開打，台灣隊預賽首戰對手是韓國，接著依序與巴勒斯坦、香港隊交手，打入超級循環賽複賽不是大問題。

台灣隊總教練郭李建夫今天受訪表示，目前對於台北大巨蛋場地的適應狀況沒有太大的問題，大巨蛋如果觀眾有坐滿，椅子顏色影響視線的狀況應該就還好，至於燈光和草皮會吃球造成球滾動減速的部分仍要特別留意。

郭李建夫對於先發投手群的安排已經有初步規劃，12月3日開幕戰先發投手預計是味全龍隊徐若熙，龍隊投手張景淯預計5日先發對巴勒斯坦，合作金庫棒球隊投手賴延峰預計6日投香港。

郭李建夫表示，曾仁和目前暫定是複賽對日本隊的先發投手，但還需要再看一下情蒐資料，看曾仁和的球種適不適合投日本。

備戰亞洲棒球錦標賽台灣隊28日在台北大巨蛋練球，總教練郭李建夫（圖）對首戰韓國的先發投手安排已經有規劃，由徐若熙先發抗韓，張景淯、賴延峰設定預賽先發，曾仁和可能是複賽抗日先發投手。中央社
備戰亞洲棒球錦標賽台灣隊28日在台北大巨蛋練球，總教練郭李建夫（圖）對首戰韓國的先發投手安排已經有規劃，由徐若熙先發抗韓，張景淯、賴延峰設定預賽先發，曾仁和可能是複賽抗日先發投手。中央社

曾仁和 棒球 張景淯

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