聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞錦賽／先發投手有規劃 曾仁和可能抗日
備戰亞洲棒球錦標賽台灣隊今天安排練球，總教練郭李建夫對先發投手安排已經有規劃，徐若熙先發抗韓，張景淯、賴延峰設定預賽先發，曾仁和可能是複賽抗日先發投手。
亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台灣開打，台灣隊預賽首戰對手是韓國，接著依序與巴勒斯坦、香港隊交手，打入超級循環賽複賽不是大問題。
台灣隊總教練郭李建夫今天受訪表示，目前對於台北大巨蛋場地的適應狀況沒有太大的問題，大巨蛋如果觀眾有坐滿，椅子顏色影響視線的狀況應該就還好，至於燈光和草皮會吃球造成球滾動減速的部分仍要特別留意。
郭李建夫對於先發投手群的安排已經有初步規劃，12月3日開幕戰先發投手預計是味全龍隊徐若熙，龍隊投手張景淯預計5日先發對巴勒斯坦，合作金庫棒球隊投手賴延峰預計6日投香港。
郭李建夫表示，曾仁和目前暫定是複賽對日本隊的先發投手，但還需要再看一下情蒐資料，看曾仁和的球種適不適合投日本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言