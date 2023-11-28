亞錦賽／林詔恩請教林凱威滑球 不失分就是好終結者

中職統一獅隊投手林詔恩季後先打亞冠接著備戰亞錦，亞冠賽有跟林凱威請教滑球；林詔恩是亞錦賽台灣隊終結者人選之一，他也表示，「只要能不失分就是好的終結者」。

中華職棒統一獅隊19歲投手林詔恩今年季後有參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，總計後援投2.1局投出5次三振，展現大將之風，亞錦賽教練團看到林詔恩亞冠賽表現後，認為林詔恩心臟滿大顆的，是終結者人選。

林詔恩表示，聽到亞錦賽被設定為終結者消息有嚇一跳，過去從來沒有投過這個位置。被問起認為終結者需要具備什麼樣的特質，林詔恩直言：「不失分的條件，只要不失分就是好的終結者。」

林詔恩在亞冠賽期間也把握機會請教味全龍隊投手林凱威拿手滑球，包括滑球的握法和出手點，也有嘗試用林凱威指點的方式投，收到不錯的效果，但也表示還沒有很穩定，需要再熟悉一下。

林詔恩昨天與台北興富發隊練習賽有登板後援投1局失掉3分，他表示，可能身體上有點疲勞，昨天投球比較「失控」，身體跟不上頭腦的感覺，投球連貫性沒有很好，需要再調整一下，雖然測到最快球速148公里，但感覺沒有特別好。

今天首度踏入台北大巨蛋練球，林詔恩表示，在外野跑體能的時候有稍微抬頭觀察一下視線，感覺在看高飛球時還是會「小吃球」，需要很專注盯著球。