亞錦賽／急轉彎！1千張現場票改30日線上賣 不要來夜排

亞洲棒球錦標賽開幕戰掀起搶票熱潮，原訂保留1000張現場開賣，今天晚間急轉彎，將於30日中午12點開放線上售票。

亞錦賽於台北大巨蛋、洲際棒球場、新莊棒球場進行，開幕戰安排「台韓大戰」，為台北大巨蛋啟用正式揭開序幕，歷史性的一戰加上戲碼為傳統好戲，成為球迷首選入場賽事，24日卡友優先的3千張、25日全面開賣1萬張都被秒殺，台北市政府、遠雄巨蛋公司和中華棒球協會討論後，決定加開4000席外野票。

外野3000張門票先在今天中午12點開放線上售票，系統瞬間湧入2萬0491人，再度迅速售罄；而原保留1000張擬於12月3日現場購票名額，因考量此次購票熱烈超乎預期，為避免民眾現場大排長龍衍生諸多不便，甚至產生安全疑慮，因此取消現場購票。

台北市政府、拓元售票系統、遠雄巨蛋公司、棒協在掌握今中午售票秒殺情形後，隨即實地至大巨蛋球場勘查現場購票規劃，因評估此次購票情形極為踴躍，若開放現場購票，恐因大量人潮排隊，恐影響現場動線及秩序，進而衍生安全疑慮等。為保障球迷可更方便、安全購票，故決定取消12月3日現場售票，改於30日中午12點在拓元售票系統開放第三波售票。