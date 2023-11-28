亞錦賽／邱智呈首度踏入台北大巨蛋 第一印象全壘打牆很遠
中職統一獅隊外野手邱智呈今年連續體驗2座巨蛋球場，今天首度踏入台北大巨蛋第一印象覺得全壘打牆很遠，馬上詢問隊友容不容易開轟，至於亞錦賽定位開路先鋒角色則不陌生。
中華職棒統一獅隊外野手邱智呈今年球季打出好表現，季後先到日本東京巨蛋打亞洲職棒冠軍爭霸賽，返台後投入亞洲棒球錦標賽代表隊集訓，今天首度踏入台北大巨蛋練球。
邱智呈笑說，先前去東京巨蛋剛踏入球場真的很震撼，因為是第一次進到巨蛋球場，今天再踏入台北大巨蛋感覺好像沒有這麼強烈。
邱智呈提到，台北大巨蛋的人工草皮踩踏起來感覺比較軟，全壘打牆滿遠的，「感覺很難打出去，有問隊友打擊練習時打過牆的次數多不多。」
雖然還沒有正式在台北大巨蛋實戰，但邱智呈提到，紅土草皮交界滿明顯的，感覺有點危險，相較於東京巨蛋的天花板，台北大巨蛋天花板「一格一格的」，視覺感不一樣，但還沒有特別的感受，會不會影響視線要實際比賽才知道。
此次打亞錦賽邱智呈定位角色是開路先鋒第一棒，他表示，過去在獅隊也都打第1、2棒，是熟悉的位置，保持一樣的心態，期待亞錦賽可以跟日本、韓國等強隊交手，也希望自己可以再更突破。
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