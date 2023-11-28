中職／兄弟「外野三包」少陳文杰 宋晟睿泛淚珍惜相處時光

外野手陳文杰擴編選秀被台鋼雄鷹選走，中信兄弟「外野三包」組合少一人，宋晟睿坦言知道消息有小泛淚，接下來亞錦賽會好好珍惜一起吃睡、打球的時光，也祝福陳文杰之後打出好成績。

中職中信兄弟隊外野手陳文杰今天擴編選秀會被台鋼雄鷹隊選走，陳文杰和另一名兄弟隊外野手宋晟睿目前都在亞錦賽代表隊中，兩人也是室友，消息公布當下，正在台北大巨蛋拍形象片。

宋晟睿表示，確定陳文杰被選走的當下正在拍影片跑壘，聽到真的很難過、捨不得，兩人在兄弟當隊友，狀況不好時都會詢問陳文杰的意見，知道陳文杰之前很長時間在二軍打拚，上了一軍後也有遇到挫折，但一直很努力。

宋晟睿還透露兄弟有「外野三包」組合，成員是宋晟睿、陳文杰和岳政華，隊友各取他們3人的名字其中一個字湊成「宋文華」，宋晟睿難過表示，「現在少了一個文」。至於外野三包的由來，宋晟睿解釋，因為3人常常在一些小事上出包，像是戴錯帽子之類的，所以才有這個組合。

宋晟睿也提到，3人都會一起討論守備、打擊、外野傳球等，現在少了一個人一定會捨不得，但還是百分百的祝福，希望陳文杰到了新的球隊可以打出更好的成績。

宋晟睿和陳文杰是亞錦賽的室友，他也提到陳文杰在重量訓練、體能訓練很認真，「他是我的體能教練」，會好好珍惜接下來可以一起吃、一起睡、一起打球的時光。