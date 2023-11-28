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日職／山本由伸3連莊洋聯MVP 做為日本打球最後獻禮

聯合新聞網／ 綜合報導
歐力士隊山本由伸連3年奪下洋聯年度MVP。 美聯社
歐力士隊山本由伸連3年奪下洋聯年度MVP。 美聯社

日本職棒今天舉行年度頒獎典禮，即將在明年挑戰美國職棒大聯盟(MLB)的歐力士隊強投山本由伸，最終奪下太平洋聯盟年度MVP大獎，成為繼鈴木一朗(1976-78)、西口文也(1994-96)之後，洋聯史上第三位3連莊的球員，做為在日本打球的最後獻禮。中央聯盟同樣由投手稱霸MVP，由阪神虎隊村上頌樹奪下，他則是生涯首次獲獎。

山本由伸獲獎並無太大縣念，由官方公布的票數，洋聯267張有效選票中，有259張第一的選票，高票當選，大幅超前第二名的福岡軟銀隊近藤健介。至於央聯村上頌樹則在總數306張有效選票中，占85張第一名，他同時也當選新人王。

山本由伸在出席頒獎典禮時獲獎後表示，「（一朗）確實是職棒界的一位偉大的人物，也是歐力士的前輩，所以我很高興能連續3年得獎，我每天都在努力工作，就是為了跟上偉大的前輩，哪怕只有一點點的時間。我都想盡我所能去做。」

對於明年挑戰大聯盟，他也期許說，「當我重新再次站在新的起跑線上時，需要進一步提高自己的水準，而我一切都在努力中。」

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