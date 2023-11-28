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中職／施子謙轉戰雄鷹 獅隊戰力缺口看60人名單和交易

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
施子謙。 報系資料照
施子謙。 報系資料照

統一獅隊在台鋼雄鷹隊擴編選秀失去投手施子謙，領隊蘇泰安不捨但祝福他在雄鷹有更好的發展，是否會有對應的補強？蘇泰安表示，會再進行內部討論，可能透過60人名單外或交易補強缺口。

雄鷹今年在擴編選秀挑選4投1野，投手包括2位先發、2位後援，補強今年整季打下來看起來最不足的投手戰力，其中從獅隊帶走當年因名字「獅子簽」而引起話題的施子謙，接下來要變成「雄鷹簽」。

施子謙效力獅隊7季，曾在2018年摘下新人王，蘇泰安表示，「真的很不捨，祝福他過去台鋼後有更好的發展。」

先發投手戰力少一人，蘇泰安表示，「馬上會針對缺口進行內部討論，看是不是從其他球隊60人名單外看有沒有適合我們的戰力，或是透過交易補強缺口。」

蘇泰安 施子謙 台鋼雄鷹

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