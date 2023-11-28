中職／龍隊不捨功臣王躍霖離隊 本季佳績能否獲雄鷹加薪？

台鋼雄鷹隊擴編選秀今天放榜，從味全龍隊挑選王躍霖，龍隊領隊丁仲緯肯定他的貢獻，不只是在台灣大賽，每場比賽對隊友的提點也都發揮老大哥價值，失去這位牛棚大將，他直言：「非常不捨。」

王躍霖今年轉戰龍隊重生，全季出賽56場，在隊上僅次於陳冠偉，總冠軍賽也展現強心臟，3場出賽共投3局、僅面對9打席，維持完美的防禦率0，絕對是龍隊今年可以登頂的功臣之一。

丁仲緯表示，王躍霖今年對團隊的貢獻，不只是台灣大賽，也看到他每場比賽與隊友的提醒、提振士氣，對他的付出相當肯定，「他是非常好的選手，我們也知道他被選的可能性，一定是有。」今天結果出來，他也感到非常不捨，「不管是誰，在我們團隊裡都是隊友，也珍惜和每位隊友相處的緣分，很感謝他的付出，也祝福他未來的發展。」

少了王躍霖後是否會針對牛棚有補強？丁仲緯表示，會再做綜合評估，包括洋將整體考量，再做對應的補強。

王躍霖本季月薪據悉在20萬內，擴編選秀僅保障轉隊後薪水不得低於前一年，本季的佳績能否獲得雄鷹加薪值得關注。