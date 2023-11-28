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中職／陳文杰被雄鷹選走 亞錦室友宋晟睿：以後別打太用力

中央社／ 台北28日電
陳文杰。圖／中信兄弟隊提供
陳文杰。圖／中信兄弟隊提供

中職台鋼雄鷹擴編選秀選走中信兄弟隊野手陳文杰，一同在亞錦集訓的隊友兼室友宋晟睿要他「以後不要打太用力」。陳文杰感謝雄鷹肯定，但現階段會先把亞錦賽事顧好。

中華職棒台鋼雄鷹第2次擴編選秀今天公布名單，挑走中信兄弟隊野手陳文杰，兄弟隊另外一名野手宋晟睿也在亞洲棒球錦標賽代表隊中，陳文杰透露，兩人是室友，昨天就有聊到擴編選秀，提到公布之後未來可能就不會再是兄弟隊友。陳文杰說：「宋晟睿叫我以後遇到不要打太用力。」

陳文杰表示，確定消息後當下心情有點複雜，也很不捨，在兄弟隊待了快8年的時間，謝謝兄弟隊所有教練團的培養，也謝謝台鋼球團的肯定，今年球團保護名單只能放18人，也明白自己成績不是很理想，可以被台鋼挑到也是榮幸。

陳文杰表示，在兄弟球團中自己算年輕，有很多學長可以帶著，但到雄鷹隊後可能都是年紀小的隊友，要成為學長了感覺也很不一樣，但不管在哪一隊，都要表現出最好的自己，希望可以幫助球隊，雄鷹隊陣中也有熟悉的隊友杜家明、王梓安、吳明鴻等人，不會覺得陌生。

亞錦賽集訓期間的插曲，陳文杰表示，不會影響心情，專心把比賽打完，接下來有什麼通知或者什麼事情之後再說。

陳文杰也提到，知道台灣球迷很期待亞錦賽事，從集訓到現在大家都很開朗，聚在一起感覺也不會陌生，可以一起打球感覺很開心。

陳文杰 台鋼雄鷹 選秀

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