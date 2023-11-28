中職／王躍霖兄弟同隊一年就拆夥 3季穿4件球衣
台鋼雄鷹隊第二次擴編選秀放榜，從味全龍隊挑選後援投手王躍霖，寄望他的冠軍經驗能帶領年輕的雄鷹成長，這一來也讓王躍霖即將穿上中職生涯第4隊球衣。
王躍霖去年剛在季中交易從樂天桃猿隊轉戰富邦悍將隊，季後未被放在60人保留名單，龍隊出手爭取，王躍霖生涯首度和弟弟王維中同隊，就一起拿到總冠軍，16天前剛享受完香檳浴，今天確定兄弟再度拆夥。
對於選進王躍霖，雄鷹領隊劉東洋指出，「主要是考量球隊選手比較年輕，投手經驗比較不足，冬季聯盟也有突顯出這個問題，希望他可以在牛棚扮演老大哥的角色。」
他提到，目前先發投手有王溢正扮演這樣的角色，希望牛棚的部分也有位老將來帶領，「他在Lamigo和味全都有優勝經驗，希望他在這個部分希望可以幫助我們的選手。」
王躍霖2022年穿猿隊、悍將球衣，今年穿上龍袍，明年將披上雄鷹戰袍出戰，寫下3季穿過4隊球衣的罕見案例；此外，龍隊當初從戰力外名單網羅，如今以750萬轉手，但牛棚也因此失去一名大將。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言