中職／王躍霖兄弟同隊一年就拆夥 3季穿4件球衣

台鋼雄鷹隊第二次擴編選秀放榜，從味全龍隊挑選後援投手王躍霖，寄望他的冠軍經驗能帶領年輕的雄鷹成長，這一來也讓王躍霖即將穿上中職生涯第4隊球衣。

王躍霖去年剛在季中交易從樂天桃猿隊轉戰富邦悍將隊，季後未被放在60人保留名單，龍隊出手爭取，王躍霖生涯首度和弟弟王維中同隊，就一起拿到總冠軍，16天前剛享受完香檳浴，今天確定兄弟再度拆夥。

對於選進王躍霖，雄鷹領隊劉東洋指出，「主要是考量球隊選手比較年輕，投手經驗比較不足，冬季聯盟也有突顯出這個問題，希望他可以在牛棚扮演老大哥的角色。」

他提到，目前先發投手有王溢正扮演這樣的角色，希望牛棚的部分也有位老將來帶領，「他在Lamigo和味全都有優勝經驗，希望他在這個部分希望可以幫助我們的選手。」

王躍霖2022年穿猿隊、悍將球衣，今年穿上龍袍，明年將披上雄鷹戰袍出戰，寫下3季穿過4隊球衣的罕見案例；此外，龍隊當初從戰力外名單網羅，如今以750萬轉手，但牛棚也因此失去一名大將。