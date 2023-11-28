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韓職／曾在亞運金牌戰壓制中華隊 火球男文東珠獲選新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
文東珠。 新華社
文東珠。 新華社

韓國職棒昨天舉行頒獎典禮，NC恐龍隊洋投費德（Erick Fedde）囊括6項大獎，在杭州亞運金牌戰壓制中華隊的火球男文東珠，也獲選新人王。

文東珠去年選秀首輪獲韓華鷹隊指名，只在一軍投28.2局，因此保有新人王資格。他本季曾飆出160公里火球，出賽23場8勝8敗，主投118.2局送出95次三振，防禦率3.72。

文東珠是韓華鷹隊史自2006年柳賢振後首位新人王，他領獎時說，「獎盃好像很重，我會好好承受這個重量。」當被問到明年是否能拿MVP，文東珠表示，「我會努力，雖然目前很難成為MVP，但有一天我會兌現這個約定，我認為明年要更進一步。」

NC恐龍隊洋投費德則獲得勝投王、防禦率王、三振王、年度MVP、崔東原賞及守備賞。費德本季先發30場奪下20勝，主投180.1局飆出209K，防禦率2.00，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前報導，費德已吸引多支美、日職棒的興趣。

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