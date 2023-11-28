亞錦賽／徐若熙預計扛中韓戰先發 點大巨蛋投手丘落差
備戰亞洲棒球錦標賽中華隊今天安排練球，味全龍隊投手徐若熙預定是開幕戰先發投手，2天前封王遊行經過台北大巨蛋、今天終於踏入巨蛋直言很新鮮，但也提到投手丘有斷層落差。
亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台灣舉行，開幕戰在台北大巨蛋開打，由地主中華隊迎戰勁敵韓國隊，先前中華隊總教練郭李建夫預告，開幕戰先發投手預計會是龍隊新生代王牌徐若熙。
26日味全龍隊有安排封王慶祝遊行，也有行經台北大巨蛋，徐若熙笑說，當時有想到再過一、兩天就可以踏入巨蛋了，今天首度踏入巨蛋感覺很新鮮，也是生涯第一次進到巨蛋球場。
對於扛具歷史意義的亞錦首戰，徐若熙表示，還沒有想很多，可能過幾天才會開始緊張，昨天在天母棒球場練習賽投3局無失分，他表示各方面調整都不錯，但每天投球的狀況都不一樣，還是要看臨場反應。
徐若熙球季結束後也有跟著教練團到日本參加歐力士隊的秋訓，徐若熙表示，看到日本隊球員都很自主，一到球場就知道要做什麼，每個人都看起來很強，因為語言問題沒有太多的互動，被問最多的問題是「現在幾歲」。
首度踏入台北大巨蛋，徐若熙表示，有先上場踩踏一下投手丘，投手丘本壘的方向正常，但後面有斷層，可能會突然踩空，至於草皮感覺比天母棒球場人工草皮軟一點，腳踝比較容易翻，或者跑動的時候腳需要抬比較高。
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