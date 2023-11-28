中職／領隊談價值3750萬的5塊戰力拼圖 陳文杰最快定案

台鋼雄鷹隊今天公布第二次擴編選秀挑選球員，領隊劉東洋指出，唯一野手陳文杰是名單中最早確定的一人，選進4名投手是針對弱點補強，對於外界最詫異的王躍霖，劉東洋寄望他扮演王溢正帶領年輕先發的角色，也能帶領年輕的雄鷹牛棚。

雄鷹這次擴編選秀可從各隊18人保護名單之外挑人，須支付原球隊750萬權利金，5隊合計3750萬元，補進5塊重要的戰力拼圖。劉東洋指出，名單中最早確定的是陳文杰，最晚確定的一人則是直到昨天晚上才定案，就不特別透露是誰。

劉東洋表示，陳文杰在去年打出生涯年，「今年陷入低潮，但在我們球隊討論名單共識度很高，可以補強我們在中線方面的適合人選。」

今年選進4投，劉東洋指出，去年的擴編針對位置綜合考量，今年針對弱點補強，而目前陣容的選手偏年輕，這次設定在30歲前後，投手偏多是因看到今年整季賽事打下來，「和總教練討論投手確實比較欠缺，也希望藉由這四位在一軍有實績的投手，面臨明年一軍嚴酷的賽事考驗，希望先藉由有一軍經驗的投手帶領球隊，讓我們陣中年輕投手可以有比較多空間養成。」

劉東洋指出，其中應該以王躍霖最令外界意外，「主要是考量球隊選手比較年輕，投手經驗比較不足，冬季聯盟也有突顯出這個問題，希望他可以在牛棚扮演老大哥的角色，像王溢正在先發扮演的角色，他在Lamigo和味全都有優勝經驗，希望他在這個部分希望可以幫助我們的選手。」

按照規定，雄鷹所選的5人，須在12月31日前完成轉隊程序，若拒絕加盟則強制引退。

雄鷹去年已在第一次擴編選秀選進杜家明、張喜凱、洪瑋漢、張肇元和胡冠俞，當時每人權利金300萬，雄鷹隊在兩波擴編選秀合計砸下5250萬元。