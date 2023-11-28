中職／小龍女練習生小珍奶出單曲 網：眼、耳都吃冰淇淋了
味全龍啦啦隊小珍奶先前加入T1職籃台北戰神啦啦隊，成為棒籃雙棲。近日更用本名「王芯羽」推出新單曲「微笑的眼淚」，讓許多粉絲直呼聲音好聽且MV有質感。
小珍奶成為味全龍啦啦隊練習生後，馬上就靠著賣力應援及好身材，獲得許多粉絲支持，她近日更加入台北戰神隊，成為「全糖女神」。這次MV小珍奶除了展現好歌喉外，也大秀舞姿及好身材，畫面相當有質感。
MV推出後，網友紛紛留言表示，「珍奶聲線好好聽，可以當唱跳歌手了」、「人全糖，歌也是全糖」、「MV拍得超棒～歌也唱的很好聽」、「小珍奶唱歌好好聽 MV蠻有質感」。
據報導，這首歌由音樂製作人楊海德老師作曲，小珍奶與楊海德共同作詞，描寫生活中經歷的美好與挑戰，鼓勵大家堅持自己的信念，「不論遇到什麼困難，都要微笑地面對，因為這些眼淚，最終都會成為你們最珍貴的回憶」。其實小珍奶從小就懷抱歌手夢，學生時期參加過不少歌唱比賽，拿下諸多佳績，這次終於能圓夢推出單曲。
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