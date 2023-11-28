中職／10年前長這樣還遭酸 林襄高EQ回應：世上沒有醜女人

樂天桃猿啦啦隊女神林襄近日被網友翻出10年前舊照，與現在外貌差異有點大，讓不少人質疑是否有整形。對此，林襄昨天在社群網站做出回應，展現高EQ。

林襄在個人「Theards」帳號發文表示，「很勵志吧～10年的差別。世界上沒有醜女人，努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶戒掉所有喜歡的食物、努力保養，還有努力存錢，把自己成喜歡的樣子。」

貼文一出，再度引發網友熱烈討論，有人稱讚「真正的勵志」、「這十年的歷練，眼神看的出自信與信念了」、「我很喜歡林襄。不管是什麼狀態，都是最好的模樣！」針對網友開酸「科學技術的結晶」、「我還以為要業配醫美診所」、「襄菸」，林襄也在留言區高EQ回應。

林襄在「Theards」回覆10年前舊照被挖出。 截圖自林襄Theards

林襄高中照。 取自Dcard網友po文