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中職／10年前長這樣還遭酸 林襄高EQ回應：世上沒有醜女人
樂天桃猿啦啦隊女神林襄近日被網友翻出10年前舊照，與現在外貌差異有點大，讓不少人質疑是否有整形。對此，林襄昨天在社群網站做出回應，展現高EQ。
林襄在個人「Theards」帳號發文表示，「很勵志吧～10年的差別。世界上沒有醜女人，努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶戒掉所有喜歡的食物、努力保養，還有努力存錢，把自己成喜歡的樣子。」
貼文一出，再度引發網友熱烈討論，有人稱讚「真正的勵志」、「這十年的歷練，眼神看的出自信與信念了」、「我很喜歡林襄。不管是什麼狀態，都是最好的模樣！」針對網友開酸「科學技術的結晶」、「我還以為要業配醫美診所」、「襄菸」，林襄也在留言區高EQ回應。
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