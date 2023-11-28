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亞錦賽／大巨蛋「中韓大戰」門票秒殺 保留一千席現場購票

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場「中韓大戰」網路售票都搶購一空，每搶到票民眾當天可以到現場購票。圖／截自拓元售票系統
台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場「中韓大戰」網路售票都搶購一空，每搶到票民眾當天可以到現場購票。圖／截自拓元售票系統

台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場將上演「中韓大戰」，上周一開放搶票隨即遭秒殺，票價還被黃牛惡意哄抬，遠雄加開4000席座位，其中3000席今中午開放搶票，但開放不到一分鐘票就被搶光，僅剩下1000席座位保留至當天開放民眾現場購票。

亞錦賽首場比賽「中華台北對韓國」將在台北大巨蛋拉開序幕，上周五、六開放民眾網路購票，1萬3000張票券遭秒殺，遠雄昨天場地盤整後，再開放外野第一層近4000個座位，其中3000張今天中午開放民眾搶票，一張400元，每人每帳號限購4張，12點一開放不到一分鐘，再次遭到秒殺。

球迷陳先生表示，這幾次搶票網路都很順暢，但每次一點進去，打完驗證符號票價就被搶購一空，從壓力測試到亞錦賽都沒搶到，自己只能多加練習，明年3月讀賣巨人來台比賽一定要搶到。

今天網路沒搶到票民眾，可以在12月3日亞錦賽當天現場購票，將提供剩下1000張門票，每張400元，每人限購2張，一樣是外野第一層座位區。

讀賣巨人

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