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亞錦賽／就是買不到！大巨蛋台韓戰加開 3千張又被秒殺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北大巨蛋即將迎接啟用首場正式賽事，12月3日的亞錦賽中華隊、南韓隊之戰引爆球迷搶票熱潮。本報資料照片
台北大巨蛋即將迎接啟用首場正式賽事，12月3日的亞錦賽中華隊、南韓隊之戰引爆球迷搶票熱潮。本報資料照片

亞洲棒球錦標賽12月3日開打，歷史性的台北大巨蛋首場正式賽事中華隊、南韓隊過招引爆搶票潮，今天加開3000張，不意外又是1分鐘內顯示完售。

亞錦賽於台北大巨蛋、洲際棒球場、新莊棒球場進行，開幕戰安排「台韓大戰」，為台北大巨蛋啟用正式揭開序幕，歷史性的一戰加上戲碼為傳統好戲，成為球迷首選入場賽事，24日卡友優先的3千張、25日全面開賣1萬張都被秒殺。

球迷買不到門票怨聲載道，台北市政府、遠雄巨蛋公司和中華棒球協會討論後，決定加開4000席外野票，今天中午12點開放3000張、另1000張保留於現場販售。

今天外野開賣再度於1分鐘內3000張被搶光光，不少球迷都是10秒內就完成操作，轉完圈圈後顯示該區無足夠數量，再回到座位圖已顯示全區完售。

棒球 中華隊

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