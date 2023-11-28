亞錦賽／加賣4000張外野票 3000張今開搶

亞洲棒球錦標賽開幕戰12月3日在台北大巨蛋開打，1.3萬張門票秒殺，黃牛在網路哄抬票價，台北市政府、遠雄巨蛋公司和中華棒球協會討論後，決定加開4千張外野票，其中3千張今中午12時開賣，票價400元，每人限購4張，另有1千席當天現場購票。但警方認為，強制實名制、1人限購1票才能解決；體育局直言執行有難度，會加強稽查。

棒協指出，加開席次保留1千張，3日中午11時起在大巨蛋開賣、每人限購2張，至於中華隊在大巨蛋其他比賽是否開放外野席，將視情況而定。

開幕首戰「中韓大戰」，上周五、六開放搶票秒殺，黃牛把原價600元票炒到6000元，引起各界不滿。遠雄昨宣布，再開放外野第一層近4千個座位，預計進場觀眾人數逾1萬7千人，希望增加座位抑制猖獗黃牛。

遠雄副總經理楊舜欽說，大巨蛋剛取得使照，還要經過多次查驗修正，加開的座位數量可能還不符各界期待，會繼續升級、調整。

黃牛猖獗，北市體育局長王泓翔說，還是要回歸源頭修法，中央已通過「運動產業發展條例」修正草案，加重罰款至最高300萬元，未來市府將配合加強查緝黃牛；現階段則會盡可能加強防範，網路售票採實名制，並綁定手機限購4張，也請警方加強查緝。

一名曾負責承辦黃牛案件的警官認為應回用強制實名制，比照交通通勤月票驗證模式，1人限購1張票，才能有效遏止黃牛。不過，王泓翔說，從經驗來看執行會有困難，看比賽可能是情侶、家庭，每人僅限購1張恐造成不便；入場若強制實名查驗恐阻塞動線，還會衍生轉讓票的消費爭議，和主辦單位討論後，都認為不妥。

亞錦賽將開打，中華隊挑戰2連霸，進入備戰最後階段，開幕戰先發投手徐若熙昨在練習賽登板，對台北興富發隊先發3局未失分，開賽被揮出首支安打後，就讓對方9上9下收工，全力為台韓大戰做好準備。