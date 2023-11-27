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亞錦賽／徐若熙先發3局壓制興富發 孫易磊飆153公里火球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙。 報系資料照
徐若熙。 報系資料照

中華棒球隊備戰12月3日開打的亞洲錦標賽，今天在天母棒球場對台北興富發隊進行練習賽，5名投手輪番上陣，徐若熙先發3局只被揮出1支安打、投出3次三振、未失分，中華隊9局下被揮出再見安打，以2：3落敗。

中華隊總教練郭李建夫23日宣布，亞錦賽開幕戰和最後一天決賽，確定都由徐若熙登板先發，今天對興富發隊練習賽早就排定先發任務。

徐若熙調整狀況不錯，面對興富發開路先鋒邱珈麒，雖被揮出內野安打、盜上二壘，接下來連續解決9名打者，用40球（26顆好球）完成3局任務。

中華隊接下來孫易磊中繼1局，伍祐城、王政浩各投兩局未失分，孫易磊最快球速飆到153公里，3人聯手只被揮出1支安打，完全壓制興富發打線。

中華隊2局上靠陳文杰、宋嘉翔安打攻下全場第1分，8局上高育瑋、宋晟睿連續安打再下一城，以2：0領先。

9局下林詔恩登板，最快球速148公里，面對7人次被揮出兩支安打、出現3次保送，投26球只有11顆好球，最後被吳允中揮出再見安打，失3分吞敗。

中華隊 徐若熙

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