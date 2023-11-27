冬盟／林聖榮首局挨轟3分砲 中華隊不敵社會人吞3連敗

中華隊在亞洲冬季棒球聯盟一勝難求，今天在台南球場對日本社會人隊之戰又以2：5落敗，開賽至今吞下3連敗，仍是6支參賽球隊中，唯一未開張勝場的球隊。

中華隊動用8名投手，林聖榮先發3.1局，被揮出兩支安打、投出4次保送，失3分吞敗。

日本社會人1局下就展開攻勢，前兩棒添田真海、網谷圭將連續獲得保送，3棒山中稜真轟出3分砲，成為致勝一擊。

林聖榮即時回穩，用62球完成3.1局任務、未再失分，中華隊2局上靠盧彥祖陽春砲扳回一城，4局上再靠潘瑋祥安打、盜壘和對方先發投手高橋佑樹犯規得分，追成2：3。

但中華隊6、7局下各失1分，無法挽回頹勢，終場仍以3分之差落敗，日本社會人2勝1敗在冬盟暫居榜首。

高橋先發5局揮出4支安打、失兩分，奪下冬盟首勝，鷲尾昂哉、柳橋巧人各投兩局未失分，分別奪下中繼、救援成功，山中獲選單場MVP。