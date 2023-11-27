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中職／李多慧本季最後1部球場Vlog 明年是否續留片尾透露玄機

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧先前在主場最終戰，淚灑球場，引發許多粉絲不捨。她明年是否續留桃猿隊備受關注，近日釋出的Vlog影片也透露出玄機。

李多慧上周末在YouTube頻道釋出「最後一次球隊Vlog」影片，感嘆1年怎麼過得這麼快。內容是她最後一次例行賽主場應援，再度展現一段幾分鐘的表演，背後需付出多少努力。

李多慧在影片尾聲表示，「明年要好好練習舞步，有著要展現更帥氣舞台給大家的慾望，明年也一起吧！」這句話似乎在暗示明年想留台灣，網友則紛紛在留言區表示，「希望明年還能在看到妳的表演」、「希望2024年能繼續在台灣，拜託樂天隊無論如何都要砸重金續簽」、「希望可以一直看到多慧，又可愛又認真又有元氣」。

李多慧

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