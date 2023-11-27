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中職／劉東洋證實笠原祥太郎加盟 明年雄鷹春訓報到

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋（左起）、笠原祥太郎、雄鷹投手教練橫田久則。圖／台鋼雄鷹隊提供 取自社群
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋（左起）、笠原祥太郎、雄鷹投手教練橫田久則。圖／台鋼雄鷹隊提供 取自社群

日本媒體Full-Count今天透露，日前遭橫濱隊釋出的28歲左投笠原祥太郎，明年確定來台發展，加盟中職新軍台鋼雄鷹隊，也是生涯首次轉戰海外，雄鷹領隊劉東洋證實笠原將在春訓來台報到。

劉東洋說：「已和笠原達成協議，相關細節會另外對外公布。」

劉東洋、總教練洪一中、投手教練橫田久則最近赴日，在日本職棒戰力外測試會尋才，橫田邀請笠原來台，最後獲得他的同意。

劉東洋表示，球團在日職戰力外測試前，已經鎖定觀察名單，笠原也是其中之一，洪一中對他的評價也很好，在測試會當下就決定網羅。

笠原2017年登上中日隊一軍，效力5個球季後，今年轉戰橫濱，生涯合計出賽56場，戰績11勝15敗、防禦率4.44，單季最多勝紀錄是2018年6勝。

橫濱 洪一中 台鋼雄鷹

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