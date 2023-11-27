亞錦賽台北大巨蛋中韓大戰秒殺！ 遠雄加開4千座位28日開搶

棒球亞錦賽12月3日於台北大巨蛋開打，上周五、六開放搶票，開幕戰「中韓大戰」13000座位遭秒殺，甚至出現黃牛炒票原價600元炒到6000元，不少球迷敲碗盼能加開座位，遠雄今天表示，緊急進行盤整後，將加開外野第一層近4000個座位，預計進場觀眾人數可達17000人，28日中午12點將全面開賣。

遠雄表示，本次亞錦賽為棒球協請遠雄巨蛋公司，於試營運階段無償提供台北大巨蛋體育館舉辦，參考前屆亞錦賽現場最高觀賽人數不超過5000人，首波售票開放13000張票券。

不過開賣後「中韓大戰」秒殺，遠雄表示，場地盤整後，將再開放外野第一層近4000個座位，預計進場觀眾人數將超過17000人。

開幕戰入場門票第二波開賣，將在11月28日中午12點於拓元售票系統開放，提供球迷購買。