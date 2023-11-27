中職／味全龍封王遊行 上萬球迷跟車

中華職棒總冠軍味全龍隊昨在台北市區舉辦封王遊行，從主場天母棒球場出發，抵達終點市政府時，台北市市長蔣萬安親自迎接，遊行途經台北大巨蛋，總教練葉君璋也期待能在裡面比賽。

龍隊球員上午先在天母棒球場舉辦感謝祭，下午搭乘雙層巴士抵達台北市府，帶著冠軍金盃共享榮耀，路上看見龍迷熱情招呼，也有人騎車一路跟隨，據球團表示，跟車人數保守統計破萬。

首次體驗封王遊行，葉君璋說：「滿有趣的，更感受到球迷對球隊的支持。」龍隊前一次封王在1999年，當時不流行遊行，郭天信以手機直播過程，新世代方式分享喜悅，最後嗓子都啞了。

味全龍明年開幕戰照傳統擇定樂天桃猿隊，重現今年冠軍戰組合，聯盟公布的場地仍是空白待填，不少球迷期待能在台北大巨蛋開打，葉總也有相同想法，「外觀看起來不錯，希望有機會進去比賽。」

龍隊領隊丁仲緯坦言，關於開幕戰的各種可能性，球隊都在評估，大巨蛋方面還需要再去了解。

在中職開幕戰前，大巨蛋要先舉辦12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，然而開幕戰一票難求，球迷看到市長蔣萬安出席，大呼：「買不到大巨蛋的票。」蔣萬安也回應，警方正積極查緝黃牛，並跟遠雄討論加開席位，最快27日公布。