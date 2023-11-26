冬盟／舒治浩勇敢對決滿壘「拆彈」 中職聯隊勝場開張

中職聯隊在冬季聯盟勝場開張，今天由陳柏豪先發4局無失分領銜，第6局舒治浩成功拆解隊友留下的滿壘炸彈，中職聯隊終場以2：0勝出。

中職聯隊面對日職紅隊先發投手日髙暖己，5局下田子杰敲安、黃勇傳靠失誤上壘，曾頌恩打向游擊方向的滾地球，送回三壘跑者開張分數。

日髙暖己先發5局失1分（無責失），第6局日職紅隊換上大竹風雅接手投球，中職聯隊攻勢上演「悍將連線」，蔡佳諺先敲二壘打，兩出局時由葉子霆代打敲出安打、挹注1分打點，擴大為2：0領先。

中職聯隊由來自中信兄弟隊的陳柏豪先發，投4局僅被敲2安打、無失分表現出色。

第6局登板的賴知頎，面對4打席出現3次保送，滿壘局面換上舒治浩，讓桑原秀侍敲出雙殺打，驚險守住中職聯隊的領先，續投第7局雖在兩出局後出現保送、內野安打，且因自己失誤讓對手再進壘，但解決野口恭佑再度化解危機，舒治浩中繼1.2局無失分，關鍵「拆彈」獲選單場MVP。