中職／難過恩師離世 王勝偉感念榊原良行對台灣棒球正面影響

王勝偉師承榊原良行，生涯守下9座游擊手金手套，早已是中職游擊的神級人物，今天恩師榊原良行傳出病逝、享壽74歲，王勝偉震驚也難過，感念榊原教練對台灣棒球帶來許多正面影響。

榊原良行於1999年應時任兄弟象隊教頭中山俊丈之邀來台執教，對彭政閔、馮勝賢、王勝偉等人的指導，在他們生涯初期就為守備扎下根基，「榊原流」對這批「二代象」選手養成路上有極大影響，也是打造黃金內野的最大功臣。

王勝偉生涯累積9座游擊金手套，謹記榊原教練對自己的教導，認為教練身上對棒球有著強烈的態度，迫使自己更進步，在榊原良行回到日本後，也曾趁著台日賽到名古屋的機會與教練重逢，最近一次碰面則在2019年，之後就因疫情無緣再會。

榊原良行今晨病逝，王勝偉表示，剛剛聽到消息的時候，很震驚也很難過，想到榊原教練有默默掉淚，因為榊原教練帶給台灣棒球環境有很多正面的影響。

他提到，之前除了在兄弟象隊時有接受他的指導之外，後來幾年在休季的時候，也曾請他擔任私人教練來台指導。「私底下的他，就像是爸爸、朋友一樣，不過開始練習或比賽之後，他就會變成很正經的教練，不喜歡有過多的嬉笑，訓練的時候真的很嚴謹。」

王勝偉透露，兩人最後一次見面是在2019年，「疫情之前其實每年都有找他，近年來他身體微恙，就沒特別請他來台灣，但我們家人之間也都會互相聯絡、問候，不會因為分隔兩地就感情變淡。」