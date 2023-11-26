中職／龍隊遊行從天母衝到市府 郭天信笑說：好累

味全龍隊今天封王遊行從天母棒球場到台北市政府，夾道歡迎、跟車人數破萬，應援氣氛大不同，年輕小龍們也嗨翻天，狂喊彼此的名字帶動氣氛，還有人喊起：「張泰山！凍蒜（當選）！」宛如選舉遊行。

龍隊從早上的球迷感謝祭開始，下午2點多開始遊行，一、二軍球員搭乘雙層巴士，從天母棒球場經過中山北路、忠孝東路抵達台北市政府，市長蔣萬安親自歡迎。

遊行起步時車行速度頗快，球迷一度跟不上節奏，但到了市區逐漸會合，在台北大巨蛋前加上搭乘捷運的球迷，聚集最多人數，球員們興奮向球迷打招呼，郭天信更是全程開直播分享，講到有點「失聲」。