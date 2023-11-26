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中職／味全龍封王人數破萬 葉總期待大巨蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影

味全龍隊奪得今年中華職棒總冠軍，今天在台北市區風光舉辦封王遊行，沿途不少球迷熱情打招呼，總教練葉君璋說：「感覺像回到職棒早期，球迷加油的方式很不一樣。」

龍隊球員上午先在天母棒球場舉辦感謝祭，下午搭乘雙層巴士風馳電掣抵達台北市政府，帶著冠軍金盃與台北市長蔣萬安共享榮耀，路上看見龍迷揮手，也有人騎車跟在隊伍後方，據球團表示，跟車人數保守統計有破萬人。

葉總也跟著巴士行經台北市區，還路過叔叔的家附近，「我有看到他在張望，但我坐在下層，他沒有看到我。」首次體驗封王遊行，葉君璋說：「滿有趣的，更感受到球迷對球隊的支持。」

這是龍隊隊史第5座總冠軍，前4座還是1999年以前的「前世」時期，當時沒有封王遊行，但也有球迷會，葉君璋記得當時選在埔心農場烤肉，「哇，那人數真的是有夠多，感覺整個都被我們的人包下來。」

今年季中，葉總感受到球迷的變化，「加油的方式不太一樣，變得更有以前職棒早期的那種熱情，到總冠軍賽前特別明顯。」

而在封王遊行中，葉君璋感動的點是，看到球迷從年紀小到年紀大都有，「棒球這個產業，可以吸引到的人滿廣的，大家要更努力。」途中經過台北大巨蛋時，為了拍照曾停留較久，葉君璋也說：「外觀看起來不錯，希望有機會進去比賽。」

今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，啦啦隊車隊經過時球迷興奮地搖旗歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，啦啦隊車隊經過時球迷興奮地搖旗歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷一同參與慶祝。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷一同參與慶祝。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，總教練葉君璋（中）抵達台北市政府時受到球迷熱烈地歡迎。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，總教練葉君璋（中）抵達台北市政府時受到球迷熱烈地歡迎。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影
今年拿下中華職棒總冠軍的味全龍隊下午舉辦封王大遊行，許多球迷在路邊搖旗為球員歡呼。記者余承翰／攝影

葉君璋 棒球 味全龍

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