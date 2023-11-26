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亞錦賽／球迷怨買不到票 蔣萬安：查緝黃牛、加開席位

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊封王遊行終點在台北市政府，市長蔣萬安（左）歡迎龍隊到來。記者余承翰／攝影
味全龍隊封王遊行終點在台北市政府，市長蔣萬安（左）歡迎龍隊到來。記者余承翰／攝影

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，在台北大巨蛋舉行的開幕戰一票難求，今天味全龍隊封王遊行慶祝活動中，有球迷看到台北市長蔣萬安出席，大呼：「我要大巨蛋的票。」蔣萬安也回應，警方正積極查緝黃牛，加開席位最快明天就可公布。

味全龍隊風光奪得今年中華職棒總冠軍，今天在台北市舉行封王遊行，大批人馬從天母棒球場開進信義區，蔣萬安在台北市政府迎接球員到來。

蔣萬安表示，自己作為職棒元年開始的資深龍迷，今天看到龍隊封王遊行，沿路球迷都很興奮，市府也會持續協助推進棒球發展，「在天母棒球場看見紅色彩帶再次飄下，十分感動，龍迷是球隊最大靠山，明年再把冠軍留在台北。」

蔣萬安現身時，現場也有球迷大聲抱怨買不到亞錦賽開幕戰門票，批評黃牛現象，蔣萬安對此表示，台北市警察局近日積極查緝黃牛，至今已查獲22件、23人，「黃牛狀況大家都很關心，不只大巨蛋，演唱會也有相同問題，中央方面也很關心，希望透過修法的方式去解決問題。」

至於球迷買不到票的問題，蔣萬安也表示，亞錦賽大家都很期待，先前售票時再次秒殺，「我也請體育局跟遠雄溝通，最快明天中華棒球協會就會公布售票資訊。」

味全龍隊封王遊行終點在台北市政府，市長蔣萬安歡迎龍隊到來。記者余承翰／攝影
味全龍隊封王遊行終點在台北市政府，市長蔣萬安歡迎龍隊到來。記者余承翰／攝影

棒球 味全龍 中華職棒

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