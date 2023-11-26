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徐生明盃／鎮南「枸杞」莊睿淵吸睛 代打獲掌聲

中央社／ 彰化26日電
第11屆徐生明國際少棒錦標賽在彰化舉行，首度參賽的雲林縣鎮南國小26日與桃園市錦興國小交手，陣中二年級球員「枸杞」莊睿淵身材迷你，上場代打成為焦點。 中央社
第11屆徐生明國際少棒錦標賽在彰化舉行，首度參賽的雲林縣鎮南國小26日與桃園市錦興國小交手，陣中二年級球員「枸杞」莊睿淵身材迷你，上場代打成為焦點。 中央社

雲林縣鎮南國小首度參加徐生明盃少棒賽，陣中二年級球員「枸杞」莊睿淵身材迷你、髮型吸睛，沒上場時會提醒隊友，今天上場代打，全場鼓掌，偶像是中職中信兄弟好手江坤宇。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽在彰化舉行，雲林縣鎮南國小首度參賽，昨天首戰不敵新北汐止國小，今天首戰與桃園錦興國小交手以1比4吞敗。

鎮南總教練黃培淵接受媒體訪問表示，鎮南外出比賽的經驗比較少，多打縣內的盃賽，目前全校800多名學生，棒球隊約有20人左右，學校主力體育項目是籃球和田徑。

黃培淵提到，過往徐生明盃都在高雄舉行，今年到彰化舉辦，因為距離比較近，所以報名參賽，也希望球員藉比賽吸收經驗。

鎮南此次參賽以小五、小六球員為主，莊睿淵身高有明顯差異、可愛吸睛。黃培淵表示，因為莊睿淵的哥哥也在鎮南打球，莊睿淵從幼兒園開始就接觸棒球，目前小二，但接觸棒球的時間長，雖然年紀小，但會適時提醒隊友該做什麼。

莊睿淵的長髮造型吸睛，爸媽是髮型師，會替他設計不同髮型。莊睿淵目前多以替補上場為主，前2場代打上場都吞下三振，但每次上場都獲得掌聲，成為焦點。

莊睿淵表示，打棒球很好玩，目前守備外置是外野，之後學長畢業後也可能改守內野，最喜歡中職中信兄弟隊內野手江坤宇，「因為他守備很強」。

仁善教頭兒紀名學棒球課業兼顧 獲徐生明獎學金

徐生明盃少棒賽桃園仁善此次以五年級球員為主體磨經驗，總教練紀順彬之子紀名學也在陣中。紀名學耳濡目染愛棒球，在校成績也突出，獲得徐生明棒球獎學金，偶像是林承飛。

徐生明國際少棒錦標賽今年在彰化舉行，桃園仁善國小昨天首戰不敵台中萬豐國小，今天首戰與新北成功國小交手，比賽前半段一度取得2比1領先，4局下失掉4分，5局上追回1分、追分不及以3比5吞敗。

今天仁善先發9棒、二壘手紀名學是總教練紀順彬的兒子，單場1打數有1次四壞保送，跑回1得分。

紀名學從小就跟著爸爸在棒球場活動，但紀順彬笑說，紀名學不是一開始就對棒球有興趣，大概從小學一年級開始才展現興趣，小學三年級正式加入球隊接受訓練，目前投手、野手都有擔任，主要是擔任野手守二壘。

紀順彬表示，小孩的興趣天賦各不相同，會不會繼續打球，要看小孩選擇，紀名學在校成績不錯，此次體育班考試為全班第1名，獲得徐生明棒球獎學金。

紀順彬表示，紀名學在棒球方面也有天賦，但主要是身高需要再拉高，除了靠中藥調理，紀名學也很自律，現在幾乎不喝手搖飲。

紀名學是第2次跟著球隊到外縣市比賽，他表示，到外縣市比賽較有趣，可以觀察到新事物，此次也看到很多不同的球風。

爸爸是總教練雖然多少有壓力，但紀名學表示，在家中和在球隊的爸爸不一樣，在球隊就是跟大家一樣，他很享受打棒球，可以和隊友一起玩，而且覺得打球很帥。

紀名學說，目前功課維持在前3名，未來想要繼續打球，但也會兼顧課業，最好的科目是英文，希望可以出國比賽，欣賞的球員是仁善畢業學長、現效力中職樂天桃猿隊的林承飛。

棒球 徐生明 中職

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