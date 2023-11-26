中職／想續留奪冠洋投 龍隊也考慮新人選

味全龍隊拿下今年中華職棒總冠軍，洋投戰力幫助不小，明年球季朝續留方向前進，但也有新人選納入參考，尤其鋼龍、布里悍、伍鐸在球隊三年奪冠的歷程中全程參與，總教練葉君璋說：「希望能繼續合作。」

鋼龍拿下今年中職三振王、勝投王以及年度MVP，布里悍則是防禦率王，龍隊要續留可能增添難度，領隊丁仲緯表示，目前沒聽說國外球隊接觸，「大家續留意願滿高，我們洋將在團隊相處上也都滿好，這點滿難得。」

鋼龍、布里悍、伍鐸、錡龍都在續留名單中，但除此之外，丁仲緯也透露，球隊有準備其他人選，「都在評估中，明年還是洋投為主。」

葉君璋則表示，球隊洋投表現都不錯，希望能夠繼續合作，「但職棒還是Business（商業），球隊也有考量，就看能不能繼續在一起。」