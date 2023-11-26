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中職／隊友、教頭齊喊留下來 劉時豪談FA：順其自然
奪得今年中職總冠軍的味全龍隊今天舉辦封王遊行，早上的球迷會提出自由球員申請的捕手劉時豪現身，隊友紛紛慰留，球迷也刷一排「留下來」，他自己則說：「順其自然，也沒有說一定要出走。」
今天出席龍隊活動，劉時豪表示，自己也還是這支球隊的人，當初決定提出FA是可以考慮的時間不多，參考經紀公司意見，「有這個資格，那就試試看。」
味全領隊丁仲緯表示，跟劉時豪經紀團隊保持聯繫，知道他希望留隊，但也想在自由市場試水溫，球員的流動對職棒整體環境來說是好事。
總教練葉君璋則表示，包含新軍台鋼雄鷹隊在內，龍隊捕手人數是6隊最少，「當然希望他明年繼續跟我們一起努力，但這是雙方的，相信公司這邊會盡力留人。」
看到劉時豪接受媒體訪問，路過的張政禹擺出哭哭臉說：「不要走。」吳東融在一旁也說：「我都沒什麼朋友了，你還要走嗎？」劉基鴻特別拿著球隊直播鏡頭拍攝劉時豪特寫，「時豪不要走，球迷刷一排留下來。」
劉時豪認為，球員申請成為自由球員是正常的事，「不可能像國外那樣換到大約，但是要把自己看得重要一點，更有自信一點。」
但這段時間跟著龍隊拿下總冠軍，劉時豪當然也有感情，「這批球員很年輕、有衝勁，未來指日可待，會是很厲害的選手，但不要滿足，要繼續精進自己，成為更好的球員。」
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