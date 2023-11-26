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中職／悍將隊感恩會 擬丘總續掌兵符
富邦悍將隊昨天舉辦球迷感恩會，「冠軍荒」已達7年，明年教練團是否將有異動？領隊林華韋表示只有微調，總教練丘昌榮繼續執掌兵符是目前的方向。
悍將隊史前一冠已是2016年隊名還是義大犀牛隊時，連7年未打總冠軍賽、連5年未打季後賽、連2年全季墊底。
身為隊上老將的林哲瑄坦言，「說真的，球隊落後人家很多。」他說每年都是這樣的結果，選手也很沮喪，但必須了解不足、增進自己，「我覺得還是要團隊一起努力，我們板凳深度沒那麼好，選手在休季課題都要思考如何增進自己，現在的棒球已經不是以前的棒球，大家都要學習新的東西。」
林哲瑄原規畫今年季後要和范國宸一起到美國西雅圖Driveline訓練中心，一年課程要花1.5萬美元，因左手鉤狀骨折動刀作罷，目前持續復健。
悍將隊季外洋將洽談目前以留下富藍戈為優先，恩力、肯特則還要再與其他人選一起評估。至於是否接洽3名行使自由球員權利的選手？林華韋表示，將等月底各隊提交60人保護名單後再整體考量。
丘昌榮率隊兩季，球隊戰績不見起色，明年教練團規畫，林華韋說，沒有特別異動，僅有小部分微調；進一步被追問言下之意是否為丘總明年續掌兵符？林華韋回應：「目前是這樣的想法。」
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