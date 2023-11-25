冬盟／9局下中滿壘計 中職仍扳平日職白隊避免「被橫掃」

亞洲冬季棒球聯盟晚場開幕戰在台中洲際棒球場舉行，破4000人進場寫下史上新高，中職聯隊展現韌性，在後段追平日職白隊，雖然9局下無人出局滿壘沒能得分，以3：3握手言和，但仍避免今天三場台日大戰都輸給日本。

午場的U23中華培訓隊以1：8輸給日職紅隊、台鋼雄鷹隊4：9敗給日本社會人隊，晚場中職聯隊以3：3平手進入9局下，葉子霆開局就從西垣雅矢手中敲出三壘打，逼迫對手連續2次故意四壞擠成滿壘，只不過西垣雅矢連投2K，再讓田子杰敲出飛球出局，和局作收，

日職白隊陣中有3名第一指名、4名第2指名，2021年中日龍隊第2指名鵜飼航丞就在5局上敲出兩分砲，也是今年冬盟第一發全壘打，他在日職一軍已經出賽2年、總計100場，只不過平均1成85的打擊率，在季後來到冬盟繼續磨練。

中職先發投手邱駿威4局被敲3支安打，雖有5次四壞保送，但僅掉1分，接手的楊孟沅因為挨了鵜飼航丞一轟，0.2局丟掉2分，後續5名投手沒再掉分，林暉盛更是投出三上三下。

面對0：3落後，中職聯隊先在5局下靠著黃勇傳在2出局、一二壘有人時的適時安打，追回1分，7局下1出局、一二壘有人，又是黃勇傳敲安打回第2分。

8局下中職靠著2顆觸身球進占得點圈，二壘的王念好更成功盜上三壘，此時蔡佳諺敲出一支三壘線內的軟弱滾地球，形成內野安打，成功追平比數。

日職東軍派出今年在一軍出賽16場都是後援的巨人隊投手直江大輔先發，結果繳出5局好投，被敲4支安打只丟1分，另有6次三振。

暌違4年復辦的冬日盛宴，這場開幕戰共吸引4025人進場，寫下冬盟史上最高進場人數，次高2017年冬季聯盟11月25日中職與日職東軍的2143人。