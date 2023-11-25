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徐生明少棒／林昱珉被韓國小球員包圍 反向曲球變考題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韓國隊小朋友得知林昱珉是亞運對韓國先發的投手，紛紛要跟他合照。圖／徐生明盃少棒賽提供
韓國隊小朋友得知林昱珉是亞運對韓國先發的投手，紛紛要跟他合照。圖／徐生明盃少棒賽提供

第11屆徐生明國際少棒錦標賽首度移師彰化，杭州亞運國手林昱珉到場開球，瞬間被來自韓國的少棒球員包圍、合照，只不過當教練時被問到「怎麼投反向曲球？」差點被考倒。

徐生明盃少棒賽今起在彰化進行為期4天的賽程，32支國內外隊伍爭奪冠軍，今天響尾蛇隊的林昱珉和統一獅隊胡智爲、味全龍隊打擊教練張泰山、李凱威、劉時豪等球星，特別前來擔任棒球教室的指導教練。

第一次擔任教練的林昱珉說：「想起小時候的感覺，那時候參加關懷盃也看到很多職棒學長來指導。進入職業後，能回饋基層，教小朋友知識，讓他們有夢想、有追求的目標是理所當然的。」

林昱珉也意外小朋友的問題很成熟，包含投球如何發力、如何讓球變得更快，以及如何釋放壓力等，十分專業，但也有小朋友問他怎麼投「反向曲球？」搭上亞運流行的時事梗。

來自韓國的順天南山、坡州市兩支少棒隊的小球員，得知林昱珉就是亞運金牌戰對韓國隊的先發投手時，瞬間將他包圍，要求合照，人氣最旺。

開幕儀式上，林昱珉擔任開球貴賓，並由彰化縣議會議長謝典林擔任打者，沒想到林昱珉將球輕輕投出，謝典林卻真的將球擊出，他說：「嚇了一跳！被嚇到！」謝典林是徐生明國際少棒錦標賽到彰化舉行的最主要推手，他說：「明年繼續到彰化。」

頂新和德文教基金會這次也大力贊助比賽，創辦人魏應充表示：「感恩謝議長牽線，讓基金會有機會共襄盛舉，無限的感恩，希望能藉此帶動棒球經濟、繁榮地方。」

魏應充也說：「我代表永靖的孩子、彰化的孩子歡迎大家！師母非常辛苦，但在慈濟人來說這是非常幸福，希望比賽能永遠辦下去，永遠在永靖。」

味全李凱威在棒球教室指導小朋友打擊。圖／徐生明盃少棒賽提供
味全李凱威在棒球教室指導小朋友打擊。圖／徐生明盃少棒賽提供
林昱珉為第十一屆徐生明國際少棒錦標賽開球。圖／徐生明盃少棒賽提供
林昱珉為第十一屆徐生明國際少棒錦標賽開球。圖／徐生明盃少棒賽提供
擁有大聯盟經驗的統一獅投手胡智爲指導小朋友投球。圖／徐生明盃少棒賽提供
擁有大聯盟經驗的統一獅投手胡智爲指導小朋友投球。圖／徐生明盃少棒賽提供

林昱珉 棒球 亞運 徐生明

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