徐生明少棒／賽事開打 上屆冠亞軍壽天、龜山首戰都勝

徐生明國際少棒錦標賽今天開打，上屆冠軍高雄壽天靠著林永祥6局失4分，率隊以5比4擊敗台中大仁；上屆亞軍桃園龜山投打發揮，終場以17比2、4局擊敗高雄美濃。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今年移師彰化舉行，高雄壽天國小上屆在冠軍戰擊敗桃園龜山國小奪冠，本屆首戰今天與台中市大仁國小交手。

壽天開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊，2人出局後徐宇恩二壘打送回第一分，再靠著蔡秉修二壘打再跑回第2分。

大仁4局下追回1分，壽天5局上再起攻勢，靠著單局3支安打、攻勢串聯攻下2分，6局上再靠著失誤、盜壘、安打送回第5分。

壽天先發投手林永祥前5局展現不錯壓制能力，6局下有狀況，接連被敲出6支安打失掉3分，但及時回穩、替球隊守住勝利；林永祥今天總計用80球完投6局，被敲出10支安打、投出2次三振，失掉4分責失分、奪下勝投。

桃園龜山今天首戰與高雄市美濃國小交手，龜山投打俱佳，兩任投手林聖凱、邱治愷各投2局，總計被敲出2支安打，但邱治愷投出偏多5次四壞保送，失掉2分責失分。龜山團隊敲出15支安打，邱治愷單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊搶下比賽勝利。