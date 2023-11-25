快訊

金馬60／《周處除三害》摘首金！得獎名單不斷更新

前進立院／綠營分裂選區都有英系痕跡 賴清德未協調引發不滿聲浪

撿到皮夾送警局竟被告 失主現身曝「提告苦衷」反被罵爆

徐生明少棒／賽事開打 上屆冠亞軍壽天、龜山首戰都勝

中央社／ 彰化25日電
第11屆徐生明國際少棒錦標賽25日開打，高雄壽天國小上屆擊敗桃園龜山國小奪冠，本屆首戰與台中大仁國小交手。圖為開幕典禮球隊合照。 （大會提供）中央社
第11屆徐生明國際少棒錦標賽25日開打，高雄壽天國小上屆擊敗桃園龜山國小奪冠，本屆首戰與台中大仁國小交手。圖為開幕典禮球隊合照。 （大會提供）中央社

徐生明國際少棒錦標賽今天開打，上屆冠軍高雄壽天靠著林永祥6局失4分，率隊以5比4擊敗台中大仁；上屆亞軍桃園龜山投打發揮，終場以17比2、4局擊敗高雄美濃。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今年移師彰化舉行，高雄壽天國小上屆在冠軍戰擊敗桃園龜山國小奪冠，本屆首戰今天與台中市大仁國小交手。

壽天開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊，2人出局後徐宇恩二壘打送回第一分，再靠著蔡秉修二壘打再跑回第2分。

大仁4局下追回1分，壽天5局上再起攻勢，靠著單局3支安打、攻勢串聯攻下2分，6局上再靠著失誤、盜壘、安打送回第5分。

壽天先發投手林永祥前5局展現不錯壓制能力，6局下有狀況，接連被敲出6支安打失掉3分，但及時回穩、替球隊守住勝利；林永祥今天總計用80球完投6局，被敲出10支安打、投出2次三振，失掉4分責失分、奪下勝投。

桃園龜山今天首戰與高雄市美濃國小交手，龜山投打俱佳，兩任投手林聖凱、邱治愷各投2局，總計被敲出2支安打，但邱治愷投出偏多5次四壞保送，失掉2分責失分。龜山團隊敲出15支安打，邱治愷單場2安3打點、打擊表現最亮眼，率隊搶下比賽勝利。

徐生明

延伸閱讀

徐生明少棒／韓國2隊參賽 職棒資歷總教練讚台灣球員基礎更好

徐生明少棒／林昱珉任棒球教室教練 韓國隊搶合照

冬盟／一度落後8分…台鋼雄鷹首戰4：9輸上屆冠軍

徐生明少棒／韓國隊手作「羅黏香」 朴暻載笑稱比開轟難

相關新聞

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票今天全面開賣，不到1分鐘就全數賣完，如今有望加開座...

中職／丘總明年仍是悍將教頭 洋投留用優先洽談富藍戈

富邦悍將隊今年再度無緣季後賽，展望明年球季，對於洋將的去留計畫，領隊林華韋表示，富藍戈會洽談續留，但合約尚未談定，恩力、...

中職／鼓勵曾峻岳有夢就去追 悍將領隊：目前無球團具體接觸

富邦悍將隊投手曾峻岳行使旅外球員權利，期望跳向日本職棒舞台，領隊林華韋抱持鼓勵，希望他有夢就去追。至於是否已有球團與悍將...

冬盟／一度落後8分…台鋼雄鷹首戰4：9輸上屆冠軍

為明年升上一軍做準備，中職新軍台鋼雄鷹隊參戰今年亞洲棒球冬季聯盟，第一場就遭受震撼教育，一度落後日本社會人隊8分，靠著8...

中職／投球局數因傷寫近8季新低 江少慶有信心明年吃完整季

富邦悍將隊江少慶因手肘傷情缺席下半季，目前照表操課訓練中，今年只完成一半的工作量，讓他坦言一定有懊惱、有擔憂，但有信心明...

中職／王勝偉初動刀緊張到失眠 明年挑戰40歲游擊手第一人

打到39歲，王勝偉第一次進手術房，緊張到一整個禮拜睡不好，清除手肘骨刺後，明年將以40歲的年紀回歸賽場，對於挑戰中職史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。