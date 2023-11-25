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徐生明少棒／韓國2隊參賽 職棒資歷總教練讚台灣球員基礎更好

中央社／ 台北25日電
第11屆徐生明國際少棒錦標賽25日在彰化開打，總計32支球隊參賽，其中有2支韓國少棒隊，分別為順天南山隊和坡州市隊。圖為順天南山隊總教練孟鎮國（左）與坡州市隊總教練丁相焃（右）合影。 中央社
第11屆徐生明國際少棒錦標賽25日在彰化開打，總計32支球隊參賽，其中有2支韓國少棒隊，分別為順天南山隊和坡州市隊。圖為順天南山隊總教練孟鎮國（左）與坡州市隊總教練丁相焃（右）合影。 中央社

徐生明少棒錦標賽今年有2支韓國球隊參賽，在全羅南道拿下冠軍的南山少棒由具職棒資歷的總教練孟鎮國率隊，孟鎮國稱讚台灣少棒基礎比韓國好，希望讓球員透過棒球學習見識交朋友。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今天在彰化開打，總計32支球隊參賽，有2支韓國少棒隊為順天南山隊和坡州市隊，南山少棒隊在韓國國內成績也很亮眼，領隊朴鎮永表示，南山少棒隊今年在全羅南道拿下冠軍，全國比賽也有打入8強。

今天韓國隊早上有比賽，中午大會安排體驗當地成美文化園區的手作「羅黏香」彩繪香包，韓國隊小球員十分投入參與。

南山少棒總教練孟鎮國具有職棒資歷，他曾在2018年率隊來台灣比賽，此次第2次帶球隊來台灣比賽，孟鎮國稱讚台灣少棒基礎比韓國好，率隊來台灣比賽，也讓球員藉此學習到很多、可以更成長。

南山少棒今天與新北興穀國小交手，朴暻載單場雙響砲，率隊以6比2拿下首勝；孟鎮國表示，朴暻載去年才開始打棒球，但蠻有力量的、打擊很好，一開始直球打得好，後來特別鼓勵他練習打變化球，現在也能掌握的不錯。

南山領隊朴鎮永首度率隊來台，也直接詢問主辦單位能否再有機會再來參賽，朴鎮永表示，希望透過棒球交流、讓小球員成長，也可以學習到不同的東西。

朴鎮永表示，此次參賽目標是冠軍，也特別提到在韓國職棒球員退役後到基層通常都是在中學以上執教，但孟鎮國對於基礎指導有熱情，所以才會到少棒擔任教練。

棒球 徐生明

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