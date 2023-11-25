徐生明少棒／林昱珉任棒球教室教練 韓國隊搶合照

徐生明少棒錦標賽今天開打，旅美好手林昱珉首度擔任棒球教室教練，韓國球員聽到是亞運金牌戰對韓國先發，一擁而上搶合照，棒球教室中也有台灣小球員天真提問「反向曲球」是什麼。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今天在彰化開打，今天下午也安排棒球教室，由旅美響尾蛇隊左投林昱珉、中職統一獅隊投手胡智爲傳授投手相關資訊，味全龍隊教練張泰山也帶著球員李凱威、劉時豪等人出席指導小球員。

此次徐生明國際少棒錦標賽有2支韓國少棒隊，分別為順天南山隊和坡州市少棒隊，棒球教室開始後，韓國隊球員聽到林昱珉是今年杭州亞運金牌戰對韓國先發好投的投手，馬上搶著要跟林昱珉合照。

林昱珉笑說，來指導小球員想起過去自己小時候，當時參加關懷盃也看到很多職棒學長，進入職業後，回饋基層是理所當然的，可以給小球員們夢想，成為他們想要追尋的目標。

被問起棒球教室小球員們問了什麼問題，林昱珉表示，現在的球員比較「成熟」，而且資訊發達，問的問題都蠻成熟的，包括投球如何發力、如何讓球變得更快，以及如何釋放壓力，林昱珉表示，有鼓勵小球員面對壓力要想辦法轉換心情、轉移專注力，不要一直把注意力放在壓力的來源。

至於有沒有遇到什麼無厘頭的提問，林昱珉笑說，胡智爲被小球員問「為什麼要丟梁家榮」，自己則是被提問什麼是「反向曲球」。

今年杭州亞運資深媒體人馬西屏在節目上評論棒球賽事「金句」連發，後受邀替獅隊開球，宣告投出「反向曲球」。林昱珉和胡智爲向小球員解釋，真的有「反向曲球」，只是真正的名字是螺旋球。