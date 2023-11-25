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亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉
2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票今天全面開賣，不到1分鐘就全數賣完，如今有望加開座位，台北市政府體育局表示，目前正由遠雄確認場地狀況，最快27日可公布第二波售票資訊。
亞錦賽開幕戰在台北大巨蛋舉行，目前僅開放內野13000個座位售票，昨天首波中信卡卡友優先購票的3000張額度不到1分鐘完售，剩下1萬張門票在今天下午2點開搶，結果又是瞬間賣完，讓網友大嘆「根本搶不到！」、「真的有人買到？」
台北市政府體育局表示，第一時間立即督促遠雄巨蛋公司加開觀眾席次，目前正由遠雄進行場地盤整，最快擬於下週一（27日）由中華民國棒球協會公布第二波售票資訊。
台北大巨蛋日前測試賽1.2萬名觀眾進場，人流疏散沒有問題，亞錦賽若要朝開放1.7萬人到2萬人方向，最有可能加開外野席位，但仍要先確認能否開放使用。
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