徐生明少棒／韓國隊手作「羅黏香」 朴暻載笑稱比開轟難

徐生明國際少棒錦標賽今天開打，此次有2支韓國球隊參賽，大會安排體驗手作「羅黏香」，韓國順天南山少棒隊朴暻載今天單場雙響砲，手作也展現繪畫天份，他笑說畫畫比打全壘打難。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今天在彰化開打，此次總計32支球隊參賽，包括2支韓國少棒隊順天南山隊和坡州市少棒隊，上午先安排賽事，中午讓韓國隊球員體驗當地成美文化園區的手作「羅黏香」彩繪香包。

韓國隊球員一開始對於香包的氣味有點不習慣，但慢慢習慣後也很投入彩繪，順天南山隊今天與新北興穀國小交手，8棒球員朴暻載連2打席開轟、貢獻3分打點，率隊以6比2拿勝。

朴暻載在彩繪香包也展現天份，但他笑說過去幾乎不太會畫畫，直呼「畫畫比打全壘打還要難」，他提到，首度到台灣來比賽很有趣，被問起有沒有吃到什麼美食，他笑回：「肉很好吃。」

朴暻載目前韓國學制小學五年級，但已經展現很好的打擊實力，最早是田徑鉛球擲遠，投擲能力被棒球隊教練看中，去年開始改打棒球，守備位置為三壘，今天單場雙響砲展現長打能力，但細數從打球到現在已經打了14轟。