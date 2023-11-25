快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

徐生明少棒／韓國隊手作「羅黏香」 朴暻載笑稱比開轟難

中央社／ 彰化25日電
徐生明國際少棒錦標賽25日開打，此次有2支韓國球隊參賽，大會安排體驗手作「羅黏香」，韓國順天南山少棒隊朴暻載（左1）25日單場雙響砲，手作也展現繪畫天分。 中央社
徐生明國際少棒錦標賽25日開打，此次有2支韓國球隊參賽，大會安排體驗手作「羅黏香」，韓國順天南山少棒隊朴暻載（左1）25日單場雙響砲，手作也展現繪畫天分。 中央社

徐生明國際少棒錦標賽今天開打，此次有2支韓國球隊參賽，大會安排體驗手作「羅黏香」，韓國順天南山少棒隊朴暻載今天單場雙響砲，手作也展現繪畫天份，他笑說畫畫比打全壘打難。

第11屆徐生明國際少棒錦標賽今天在彰化開打，此次總計32支球隊參賽，包括2支韓國少棒隊順天南山隊和坡州市少棒隊，上午先安排賽事，中午讓韓國隊球員體驗當地成美文化園區的手作「羅黏香」彩繪香包。

韓國隊球員一開始對於香包的氣味有點不習慣，但慢慢習慣後也很投入彩繪，順天南山隊今天與新北興穀國小交手，8棒球員朴暻載連2打席開轟、貢獻3分打點，率隊以6比2拿勝。

朴暻載在彩繪香包也展現天份，但他笑說過去幾乎不太會畫畫，直呼「畫畫比打全壘打還要難」，他提到，首度到台灣來比賽很有趣，被問起有沒有吃到什麼美食，他笑回：「肉很好吃。」

朴暻載目前韓國學制小學五年級，但已經展現很好的打擊實力，最早是田徑鉛球擲遠，投擲能力被棒球隊教練看中，去年開始改打棒球，守備位置為三壘，今天單場雙響砲展現長打能力，但細數從打球到現在已經打了14轟。

棒球 徐生明

延伸閱讀

韓國調查「2023年度最差韓劇」 《榴槤小姐》 內容荒謬奪冠

韓國評比「2023年度最佳韓劇」 《黑暗榮耀》第1《惡鬼》第3

徐生明盃少棒／25日彰化開打 林昱珉指導棒球教室

中職／龍隊奪冠張泰山落淚想起徐總 很多事都在味全發生

相關新聞

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

2023年亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，開幕戰中華隊與南韓隊的門票今天全面開賣，不到1分鐘就全數賣完，如今有望加開座...

中職／丘總明年仍是悍將教頭 洋投留用優先洽談富藍戈

富邦悍將隊今年再度無緣季後賽，展望明年球季，對於洋將的去留計畫，領隊林華韋表示，富藍戈會洽談續留，但合約尚未談定，恩力、...

中職／鼓勵曾峻岳有夢就去追 悍將領隊：目前無球團具體接觸

富邦悍將隊投手曾峻岳行使旅外球員權利，期望跳向日本職棒舞台，領隊林華韋抱持鼓勵，希望他有夢就去追。至於是否已有球團與悍將...

中職／林哲瑄坦言球隊落後別隊很多 談選手進修有感而發

富邦悍將隊今年又以失敗賽季告終，林哲瑄語重心長，坦言球隊板凳深度沒那麼好，希望年輕選手在休賽季自我進修，找方法讓自己更好...

冬盟／一度落後8分…台鋼雄鷹首戰4：9輸上屆冠軍

為明年升上一軍做準備，中職新軍台鋼雄鷹隊參戰今年亞洲棒球冬季聯盟，第一場就遭受震撼教育，一度落後日本社會人隊8分，靠著8...

中職／投球局數因傷寫近8季新低 江少慶有信心明年吃完整季

富邦悍將隊江少慶因手肘傷情缺席下半季，目前照表操課訓練中，今年只完成一半的工作量，讓他坦言一定有懊惱、有擔憂，但有信心明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。