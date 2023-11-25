亞錦賽／又秒殺！大巨蛋中韓開幕戰 1.3萬張門票完售

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日在台灣開打，開幕戰在台北大巨蛋舉行，中華隊對上南韓隊的門票熱銷，昨天卡友優先購票額度已被掃光，今天下午2點全面開賣，又是「秒殺」，不到1分鐘，剩下的1萬張門票全數顯示售完。

亞錦賽的預售票開賣，昨天開放中信卡友優先購票，每卡每場限購4張，而每場限量3000張，結果中午12點開賣，開幕戰的門票不到1分鐘就秒殺。

開幕戰在台北大巨蛋舉行，目前僅開放內野13000個座位售票，扣掉卡友額度，剩下1萬張門票在今天下午2點開搶，結果又是瞬間完售，讓網友直呼「根本搶不到」。

2023年亞洲棒球錦標賽12月3日在台灣開打，開幕戰門票今天全面開賣，不到1分鐘賣光。圖／取自拓元售票官網

日前台北大巨蛋測試賽的1.3萬張門票開放免費索取時，也是被秒殺，當時還有黃牛在網路上轉賣，昨天開放亞錦賽部分售票後，網路上也出現有人兜售牟利，台北市警察局已表示將加強取締、打擊黃牛。

亞錦賽預賽票價日前公布，中華隊出賽場次內野全票600元、身障優惠票300元；非中華隊場次只有台北大巨蛋售票，內野全票200元、身障優惠票100元。