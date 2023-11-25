中職／王勝偉初動刀緊張到失眠 明年挑戰40歲游擊手第一人

打到39歲，王勝偉第一次進手術房，緊張到一整個禮拜睡不好，清除手肘骨刺後，明年將以40歲的年紀回歸賽場，對於挑戰中職史上40歲游擊手第一人，王勝偉坦言：「其實我有在注意」，但他強調不希望只是守個一場留下第一人的紀錄，「我的目標是長期守，那個更不容易。」

王勝偉本季在一軍出賽65場，10月中旬後就因傷缺席賽場，手肘骨刺問題最終決定動刀，王勝偉說：「沒到很大顆，但是因為位置的關係，摩到會發炎。」他自己也是在8、9月時開始感覺肌肉比較疲勞且一直都沒有消腫，才檢查出來，「醫生說打了10幾年才這樣，算幸運的。」

王勝偉生涯長期都是健康寶寶，這是他第一次開刀，「超緊張，前一個禮拜都沒什麼睡。」許多經驗都是第一次，他原本很「勇」說自己不需要止吐針，結果吐到求護士快幫他打止吐，還有打了三次止痛針，讓他羞喊很怕被隊友虧。

王勝偉明年4月1日就要滿40歲，他說：「能夠打到40歲，很多人以為去年改變了什麼，其實是10年前就開始在計畫，身體素質的塑造不是一、兩年就可以，有時候為了改變什麼，身體的代償會到你無法負荷的程度。」他鼓勵年輕選手在生涯前期就要注重身體素質的提升，「為自己創造15年的機會。」

談到新賽季目標，他說最希望還是拿一座總冠軍，也要朝金手套的目標努力，競爭對象不只有江坤宇，他點名林靖凱有了今年的經驗後，明年在游擊的穩定性會更好，季末也看到張政禹找到安定感的守備表現。