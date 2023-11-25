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中職／丘總明年仍是悍將教頭 洋投留用優先洽談富藍戈

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練明年仍會是丘昌榮。 聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練明年仍會是丘昌榮。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今年再度無緣季後賽，展望明年球季，對於洋將的去留計畫，領隊林華韋表示，富藍戈會洽談續留，但合約尚未談定，恩力、肯特則是會與手上名單評估後再做決定；他也證實，明年總教練延用丘昌榮是目前規畫的方向。

丘昌榮率隊兩季，悍將隊仍在追逐總冠軍的夢，對於明年教練團規畫，林華韋表示，沒有特別的異動，僅有小部分的微調；進一步被追問言下之意是否為丘總明年續掌兵符？林華韋回應：「目前是這樣的想法。」

悍將隊本季共用7名洋投，留用到季末的4人除了富藍戈外，還有恩力、肯特、瑞恩。林華韋表示，明年預計外籍戰力都是洋投，目前優先順位是富藍戈的洽談，恩力、肯特要再評估，「希望最好耶誕節前可以確定，他們也希望在這時間可以確定工作，會比較放心過年。」

富邦悍將隊有意優先續留洋投富藍戈。 聯合報系資料照
富邦悍將隊有意優先續留洋投富藍戈。 聯合報系資料照

富藍戈本季出賽52場、66.1局，賞出71次三振，取得9救援、17中繼，防禦率0.95、每局被上壘率0.77都是鬼神級的數據，一度連續49.1局無責失分，成為悍將隊後防不可或缺的戰力。

至於是否從3位行使自由球員權利的名單中補強？林華韋表示，會等月底各隊60人契約保留名單後再評估，「現在有幾位非常優秀選手（自由球員）出來，但是這個月底還有保留名單，我們希望在那時進一步評估。」

林華韋 丘昌榮 自由球員

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