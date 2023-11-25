日職／強迫後輩倒立、脫褲 樂天金鷲牛棚投手被控霸凌

日本職棒樂天金鷲隊今爆出醜聞，27歲的投手安樂智大在換約前夕，被多名選手指控霸凌，樂天球團表示，已經展開調查。

安樂智大曾是濟美高校王牌，幫助球隊拿下甲子園亞軍，2014年選秀會以第1指名之姿加盟樂天，今年成為牛棚主力，今年球季出賽57場，拿下10次中繼成功，防禦率3.04。

今日多家日本媒體報導，數名年輕選手向樂天控訴安樂智大的霸凌行為，如果是事實將是重大問題，樂天球團社長森井誠之表示，目前狀況已經有聽聞，球團方面會仔細調查。

年輕選手指控的霸凌行為中，安樂智大曾在球季期間強迫後輩倒立，並且在身體無法反抗的情況下，脫下後輩褲子讓對方露出下體，以此取樂，甚至有選手指出，當下田中將大也在場，看到這樣狀況還笑了出來。

選手也指控，安樂智大常以指導名義對後輩罵「笨蛋」、「白痴」，甚至以罰金為名索取金錢，邀請後輩聚餐若被多次拒絕，會立刻翻臉，凌晨狂打電話騷擾，另外還要求後輩提供下個月行程，沒事的日子要隨傳隨到。

也有現在已不在樂天陣中的選手指出，2021年在沖繩集訓時，曾被安樂智大打了一巴掌，造成頸部受傷及心理創傷，但因害怕被報復不敢告訴防護員。

報導中指出，提出控訴的球員超過10人，森井誠之表示，球團大前提是不容許霸凌，會好好聆聽當事人的說法，也會向安樂智大本人了解狀況。安樂智大原本預計在今天與球團進行契約更換，如今卻爆出意外事件。